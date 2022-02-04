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04 Şub 2022 - 18:58

Sefa Doğanay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Sefa Doğanay Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var MI?

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta konuk olacak olan Sefa Doğanay, hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Bu gelişmelerin üzerine hayranları tarafından sıkı takibe alınan Sefa Doğanay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...