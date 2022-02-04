Sefa Doğanay'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Sefa Doğanay Kimdir Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var MI?
Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta konuk olacak olan Sefa Doğanay, hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Bu gelişmelerin üzerine hayranları tarafından sıkı takibe alınan Sefa Doğanay ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta konuk olacak olan Sefa Doğanay, hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Bu gelişmelerin üzerine hayranları tarafından sıkı takibe alınan Sefa Doğanay, yaşıyla ise, herkesi şaşırtmaya başladı! Peki, Sefa Doğanay kaç yaşında? Sefa Doğanay kimdir aslen nerelidir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
04 Şub 2022 - 18:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.