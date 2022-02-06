- 06 Şub 2022 - 12:29

Danilo Şef Masterchef Yarışmacılarını Kendi Projesine Dahil Etti! Mert Ateş'ten Sonra Safanur’un da Elinden Tuttu! Acun Ilıcalı’nın Emriyle… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve Masterchef yarışmasına ayrı bir ‘renk’ katan Safanur Bol’un elinden öyle bir isim tuttu ki… Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Acun Ilıcalı’nın emriyle yapıldığına dair yorumları arka arkaya aldı. Masterchef yarışmacılarını bir araya toplayan isim, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Masterchef Safanur’un Elinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki… Masterchef Yarışmacılarını Oraya Topladı! Acun Ilıcalı’nın Emriyle… “Yok Artık” dedirtti... Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elenerek hayranlarını üzen Safanur Bol, yeni hayatına başlamıştı. Masterchef sonrasında her anını sosyal medyada paylaşan başarılı isim öyle bir paylaşımda bulundu ki, her şey ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 12:29 Ankara- Yaşam

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