Ankara Gıda Yardımı İçin Nereye Başvurulur? 153 Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım kampanyalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda yardımı konusunda sağladığı desteği her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu yardımdan ilk kez yararlanmak isteyen başkentliler ise, konuyla ilgili başvuru yapabileceği kuruma çeşitli iletişim yöntemleriyle ulaşabiliyor. Peki, Ankara gıda yardımı için nereye başvurulur? 153 yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…



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