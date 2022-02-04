Ankara Gıda Yardımı İçin Nereye Başvurulur? 153 Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
Sosyal yardım kampanyalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda yardımı konusunda sağladığı desteği her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu yardımdan ilk kez yararlanmak isteyen başkentliler ise gıda yardımı başvurusu detaylarını merak araştırıyor. İşte size detaylar...
Sosyal yardım kampanyalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda yardımı konusunda sağladığı desteği her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu yardımdan ilk kez yararlanmak isteyen başkentliler ise, konuyla ilgili başvuru yapabileceği kuruma çeşitli iletişim yöntemleriyle ulaşabiliyor. Peki, Ankara gıda yardımı için nereye başvurulur? 153 yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
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04 Şub 2022 - 18:57 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.