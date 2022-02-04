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04 Şub 2022 - 18:56

Ankara Kapı Numarataj Belgesi Nasıl Alınır? Nereden Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Kapı Numarası Nasıl Alınır?

Mesken ve işletmeler için gerekli belgelerden biri olan numarataj, Ankara’da yaşayan vatandaşların da sıklıkla aldığı belgeler arasında yer alıyor. Numarataj almak isteyen vatandaşların ise, takip etmesi gereken birtakım yollar ve yöntemler bulunuyor. Sizde binanız ile ilgili numarataj işlemlerinin detaylarını merak ediyorsanız işte ayrıntılar...