Ankara 153 Mavi Masa Şikayet Nasıl Yapılır? 153 Mavi Masa Ne İşe Yarar, Neye Bakar? 153 Mavi Masa Başvuru Nasıl Oluşturulur, Sorgulanır?
Başkent Ankaralıların hizmetine sunulan uygulamalardan biri olan Başkent 153 veya Mavi Masa birimleri, şimdilerde başkentlilerin tüm taleplerini karşılamak için iletişim merkezlerini daha da geliştirmiş bulunuyor. Sizde Ankara 153 Mavi Masa Şikayeti ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Başkent Ankaralıların hizmetine sunulan uygulamalardan biri olan Başkent 153 veya Mavi Masa birimleri, şimdilerde başkentlilerin tüm taleplerini karşılamak için iletişim merkezlerini daha da geliştirmiş bulunuyor. Peki, Ankara 153 Mavi Masa şikayet nasıl yapılır? 153 Beyaz Masa ne işe yarar, neye bakar? 153 Mavi Masa başvuru nasıl oluşturulur, sorgulanır? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 Şub 2022 - 18:56 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.