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04 Şub 2022 - 18:56

Ankara 153 Mavi Masa Şikayet Nasıl Yapılır? 153 Mavi Masa Ne İşe Yarar, Neye Bakar? 153 Mavi Masa Başvuru Nasıl Oluşturulur, Sorgulanır?

Başkent Ankaralıların hizmetine sunulan uygulamalardan biri olan Başkent 153 veya Mavi Masa birimleri, şimdilerde başkentlilerin tüm taleplerini karşılamak için iletişim merkezlerini daha da geliştirmiş bulunuyor. Sizde Ankara 153 Mavi Masa Şikayeti ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...