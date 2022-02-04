Pazarcılar Nereye Şikayet Edilir? Ankara'da Zabıtaya Şikayet Nasıl Yapılır?

Şimdilerde yeniden popüler hale gelen semt pazarları, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alışveriş yöntemlerinin başında geliyor. Günümüzde gelişmiş olan tüketici haklarından sıkça yararlanan vatandaşlar, pazarlara yeniden ilgi göstermesiyle birlikte pazarda yaşadıkları sorunlarda kimi muhatap alacağını da merak etmeye başlıyor. Öte yandan pazar ve pazarcılar ile ilgili şikayetleri, belediyelerin o birimi kabul ediyor! Peki, pazarcılar nereye şikayet edilir? Ankara zabıtaya şikayet nasıl yapılır? İşte, detaylar…



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