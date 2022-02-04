Pazarcılar Nereye Şikayet Edilir? Ankara'da Zabıtaya Şikayet Nasıl Yapılır?
Şimdilerde yeniden popüler hale gelen semt pazarları, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alışveriş yöntemlerinin başında geliyor. Günümüzde gelişmiş olan tüketici haklarından sıkça yararlanan vatandaşlar, pazarlara yeniden ilgi göstermesiyle birlikte pazarda yaşadıkları sorunlarda kimi muhatap alacağını da merak etmeye başlıyor. Sizde pazarcıları nereye şikayet edeceğiniz merak ediyorsanız işte Size Ankara Büyükşehir Belediyesi pazarcı şikayet hattı ile ilgili detaylar...
Şimdilerde yeniden popüler hale gelen semt pazarları, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alışveriş yöntemlerinin başında geliyor. Günümüzde gelişmiş olan tüketici haklarından sıkça yararlanan vatandaşlar, pazarlara yeniden ilgi göstermesiyle birlikte pazarda yaşadıkları sorunlarda kimi muhatap alacağını da merak etmeye başlıyor. Öte yandan pazar ve pazarcılar ile ilgili şikayetleri, belediyelerin o birimi kabul ediyor! Peki, pazarcılar nereye şikayet edilir? Ankara zabıtaya şikayet nasıl yapılır? İşte, detaylar…
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04 Şub 2022 - 13:03 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.