Ankara EGO Şikayet Nasıl Yapılır? Ankara Ego Otobüs Ve Halk Otobüs Şikayet Hattı Neresi?
Ankaralıların otobüs ve ulaşım hizmetleriyle ilgilenen birimlerinden biri olan EGO Genel Müdürlüğü (Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi) başkentlilerin ulaşımlarını sağlamasının yanı sıra ulaşım ile ilgili şikayetlerini gidermek amacıyla da birimler oluşturmuş bulunuyor. Sizde Ankara EGO şikayeti ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Ankaralıların otobüs ve ulaşım hizmetleriyle ilgilenen birimlerinden biri olan EGO Genel Müdürlüğü (Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi) başkentlilerin ulaşımlarını sağlamasının yanı sıra ulaşım ile ilgili şikayetlerini gidermek amacıyla da birimler oluşturmuş bulunuyor. Başkentlilerin EGO otobüsleri ile ilgili yaşadığı her bir sıkıntıyı tek bir iletişim merkezi üzerinden toparlayan EGO, bu şikayetlerin çözümünün takibini yapmak ile de yükümlü tutuluyor! Peki, Ankara EGO şikayet nasıl yapılır? Ankara ego otobüs ve halk otobüs şikayet hattı neresi? İşte, detaylar…
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04 Şub 2022 - 16:12 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.