Ankaralıların otobüs ve ulaşım hizmetleriyle ilgilenen birimlerinden biri olan EGO Genel Müdürlüğü (Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi) başkentlilerin ulaşımlarını sağlamasının yanı sıra ulaşım ile ilgili şikayetlerini gidermek amacıyla da birimler oluşturmuş bulunuyor. Başkentlilerin EGO otobüsleri ile ilgili yaşadığı her bir sıkıntıyı tek bir iletişim merkezi üzerinden toparlayan EGO, bu şikayetlerin çözümünün takibini yapmak ile de yükümlü tutuluyor! Peki, Ankara EGO şikayet nasıl yapılır? Ankara ego otobüs ve halk otobüs şikayet hattı neresi? İşte, detaylar…

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