Ankara'nın Son Su Durumu Nedir? Ankara Baraj Doluluk Oranları Yüzde Kaç? İşte Ankara ASKİ Baraj Doluluk Oranı Sorgulama...
Her ay düzenli olarak Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından başkentliler ile paylaşılan baraj doluluk oranı, başkentin kullanılabilir su yüzdesini gözler önüne seriyor. Sizde Ankara Barajlarındaki su durumlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her ay düzenli olarak Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından başkentliler ile paylaşılan baraj doluluk oranı, başkentin kullanılabilir su yüzdesini gözler önüne seriyor. Bu ay için de başkentliler ile baraj doluluk oranını paylaşmış olan ASKİ, Ankaralıların konuyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyor. Bu bağlamda konuyla ilgilenen başkentlilerin su doluluk oranını düzenli olarak kontrol edebileceği bir site de bulunuyor! Peki, Ankara'nın son su durumu nedir? Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte Ankara ASKİ baraj doluluk oranı sorgulama...
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04 Şub 2022 - 13:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.