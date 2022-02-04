- 04 Şub 2022 - 13:09 G: 04 Şub 2022 - 13:12

Ankara'nın Son Su Durumu Nedir? Ankara Baraj Doluluk Oranları Yüzde Kaç? İşte Ankara ASKİ Baraj Doluluk Oranı Sorgulama...

Her ay düzenli olarak Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından başkentliler ile paylaşılan baraj doluluk oranı, başkentin kullanılabilir su yüzdesini gözler önüne seriyor. Sizde Ankara Barajlarındaki su durumlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her ay düzenli olarak Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından başkentliler ile paylaşılan baraj doluluk oranı, başkentin kullanılabilir su yüzdesini gözler önüne seriyor. Bu ay için de başkentliler ile baraj doluluk oranını paylaşmış olan ASKİ, Ankaralıların konuyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyor. Bu bağlamda konuyla ilgilenen başkentlilerin su doluluk oranını düzenli olarak kontrol edebileceği bir site de bulunuyor! Peki, Ankara'nın son su durumu nedir? Ankara baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte Ankara ASKİ baraj doluluk oranı sorgulama...

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04 Şub 2022 - 13:09 - Yaşam

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