Aski Engelli Su İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Su İçin Engelli İndirimi İçin Nereye Başvurulur? İşte Aski 2022 Engelli İndirim Detayları...

Pek çok sosyal destek uygulaması ile Ankaralıları rahatlatmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bu belediyeye bağlı olan kurumlar, tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Engelli vatandaşların yaşama daha çok katılması önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik uygulamaya koyduğu su indirimini de başlatmış bulunuyor. Öte yandan ASKİ tarafından sağlanan indirimli sudan yararlanmak isteyen engelli vatandaşların başvuru yöntemini bilmesi gerekiyor. Peki, ASKİ engelli su indirimi başvurusu nasıl yapılır? Ankara'da su için engelli indirimi için nereye başvurulur? İşte ASKİ 2022 engelli indirim detayları...



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