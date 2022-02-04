Ankara Ziraat Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Ziraat Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi

Son dönemlerin popüler gayrimenkul alım yöntemlerinden biri olan icralık satışlar, etkisini her geçen gün artırmaya başladı. Artan emlak fiyatlarına iyi bir alternatif olan icralık gayrimenkul alımı Ankaralıların da en çok tercih ettiği yöntemlerin başında gelmeye başladı. Öte yandan Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası, Ankara’da var olan ve kendi bünyesinde satışa çıkardığı gayrimenkullerin fiyatını başkentliler ile paylaştı. Peki, Ankara Ziraat Bankası icralıktan satılık daireler neler? Ziraat Bankası'ndan satılık daire nasıl alınır? İşte satılık gayrimenkul ve araçlar 2022 listesi…



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