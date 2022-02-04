Ankara Ziraat Bankası İcralıktan Satılık Daireler 2022! Ziraat Bankası'ndan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
Son dönemlerin popüler gayrimenkul alım yöntemlerinden biri olan icralık satışlar, etkisini her geçen gün artırmaya başladı. Artan emlak fiyatlarına iyi bir alternatif olan icralık gayrimenkul alımı Ankaralıların da en çok tercih ettiği yöntemlerin başında gelmeye başladı. Sizde Ziraat Bankasından icralık evleri ve Ankara'da ki durumu merak ediyorsanız işte size detaylar...
Son dönemlerin popüler gayrimenkul alım yöntemlerinden biri olan icralık satışlar, etkisini her geçen gün artırmaya başladı. Artan emlak fiyatlarına iyi bir alternatif olan icralık gayrimenkul alımı Ankaralıların da en çok tercih ettiği yöntemlerin başında gelmeye başladı. Öte yandan Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası, Ankara’da var olan ve kendi bünyesinde satışa çıkardığı gayrimenkullerin fiyatını başkentliler ile paylaştı. Peki, Ankara Ziraat Bankası icralıktan satılık daireler neler? Ziraat Bankası'ndan satılık daire nasıl alınır? İşte satılık gayrimenkul ve araçlar 2022 listesi…
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04 Şub 2022 - 13:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.