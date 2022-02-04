Ankara’da İcralık Arabalar Nerede Satılıyor? İcralık Araçlara Nasıl Ulaşabilirim? Ankara Araç İhalelerine Nasıl Girilir?

İkinci el araç piyasasının pandemi döneminden bu yana çok yükselmesi vatandaşları daha uyguna satılan icralık araç alımına yönlendirdi. Pek çok kuruluşun bünyesinde satışa çıkardığı icralık araç satışı, bu yılın en çok ilgi gören yöntemlerinden biri oldu. Öte yandan araç almayı düşünen vatandaşlar icralık bir arabayı nasıl satın alacağını merak etmeye başladı. Peki, Ankara’da icralık arabalar nerede satılıyor? İcralık araçlara nasıl ulaşabilirim? Ankara araç ihalelerine nasıl girilir? İşte, detaylar…



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