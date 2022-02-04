Ankara’da İcralık Arabalar Nerede Satılıyor? İcralık Araçlara Nasıl Ulaşabilirim? Ankara Araç İhalelerine Nasıl Girilir?
İkinci el araç piyasasının pandemi döneminden bu yana çok yükselmesi vatandaşları daha uyguna satılan icralık araç alımına yönlendirdi. Pek çok kuruluşun bünyesinde satışa çıkardığı icralık araç satışı, bu yılın en çok ilgi gören yöntemlerinden biri oldu. Sizde Ankara'da satılan icralık arabaları araştırıyorsanız işte size detaylar...
İkinci el araç piyasasının pandemi döneminden bu yana çok yükselmesi vatandaşları daha uyguna satılan icralık araç alımına yönlendirdi. Pek çok kuruluşun bünyesinde satışa çıkardığı icralık araç satışı, bu yılın en çok ilgi gören yöntemlerinden biri oldu. Öte yandan araç almayı düşünen vatandaşlar icralık bir arabayı nasıl satın alacağını merak etmeye başladı. Peki, Ankara’da icralık arabalar nerede satılıyor? İcralık araçlara nasıl ulaşabilirim? Ankara araç ihalelerine nasıl girilir? İşte, detaylar…
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04 Şub 2022 - 15:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.