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04 Şub 2022 - 15:06

Banka Kaç Gün Sonra İcra Takibi Başlatır? Banka Borcu Varlık Şirketine Ne Zaman Devredilir? Varlık Şirketine Olan Borç Nasıl Ödenir?

Son dönemlerde artan banka borçları vatandaşların belinde adeta bir kambur haline geldi. Birçok vatandaşın icralık olduğu günümüzde icra takiplerine dair sorular da gitgide artmaya başladı. Bu bağlamda icra takibine ne zaman düşeceğini merak eden borçlu vatandaşlar, bu icra sürecinde Varlık Şirketleri’nin de konumunu merak eder hale geldi. Sizde İcra işlemleri ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...