Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Şub 2022 - 13:22

Seren Serengil Evleniyor Mu? Sevgilisi Yerle Yeksan Oldu; Çocuk Açıklaması Delirtti! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den olay çıkaracak açıklamalar geldi. Yakın zamanda sevgilisinin ailesiyle tanışma yaşamıştı. Şimdi ise öyle açıklamalarda bulundu ki, sevgilisinin yerle yeksan hale geleceğine dair yorumlar arka arkaya yapıldı. Adeta açtı ağzını yumdu gözünü ve skandal sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…