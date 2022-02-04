Seren Serengil Evleniyor Mu? Sevgilisi Yerle Yeksan Oldu; Çocuk Açıklaması Delirtti! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den olay çıkaracak açıklamalar geldi. Yakın zamanda sevgilisinin ailesiyle tanışma yaşamıştı. Şimdi ise öyle açıklamalarda bulundu ki, sevgilisinin yerle yeksan hale geleceğine dair yorumlar arka arkaya yapıldı. Adeta açtı ağzını yumdu gözünü ve skandal sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Beyaz TV ekranlarında yer alan Söylemezsem Olmaz programında yer alarak kitlelere hitap eden Seren Serengil, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Olay isimler hakkında olay sözlere yer veren Seren Serengil, şimdide hem evlilik hem de sağlığı hakkında skandal sözlere yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.