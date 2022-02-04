- 04 Şub 2022 - 13:48 G: 04 Şub 2022 - 13:52

Kerem Bürsin, Hande Erçel’i Silip Attı! Yeni Sevgilisi Belli Oldu; Ortalık Yıkıldı! O Defteri Kapattı, Kalemini Kırdı Attı! Artık O İsimle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin milyonları şok içerisinde bıraktı. Hande Erçel’le kısa bir süre önce yollarını ayıran Kerem Bürsin’in yeni hamlesi ise “Hande Erçel’i silip attı” yorumlarına neden oldu. Ortalığı yıkan yeni sevgilisi, o defteri kapattığını ve kalemini kırıp attığını gösterdi. Artık resmen o isimle…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Hande Erçel’le ikinci sezona girmeden hemen önce sevgili olan Kerem Bürsin hayranlarını delirtmişti. Birbirlerine çok uyumlu olan iki ismin kısa bir süre önce yollarını ayırdığı biliniyor. Her sözü ayrı bir olay olan Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi ise...

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04 Şub 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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