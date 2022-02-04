Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Şub 2022 - 13:48

Kerem Bürsin, Hande Erçel’i Silip Attı! Yeni Sevgilisi Belli Oldu; Ortalık Yıkıldı! O Defteri Kapattı, Kalemini Kırdı Attı! Artık O İsimle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin milyonları şok içerisinde bıraktı. Hande Erçel’le kısa bir süre önce yollarını ayıran Kerem Bürsin’in yeni hamlesi ise “Hande Erçel’i silip attı” yorumlarına neden oldu. Ortalığı yıkan yeni sevgilisi, o defteri kapattığını ve kalemini kırıp attığını gösterdi. Artık resmen o isimle…