Kerem Bürsin, Hande Erçel’in Kalemini Kırdı! Yeni Sevgilisi Belli Oldu; Ortalık Yıkıldı! O Defteri Kapattı! Artık O İsim Yeni…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin milyonları şok içerisinde bıraktı. Hande Erçel’le kısa bir süre önce yollarını ayıran Kerem Bürsin’in yeni hamlesi ise “Hande Erçel’i silip attı” yorumlarına neden oldu. Ortalığı yıkan yeni sevgilisi, o defteri kapattığını ve kalemini kırıp attığını gösterdi. Artık resmen o isimle…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Hande Erçel’le ikinci sezona girmeden hemen önce sevgili olan Kerem Bürsin hayranlarını delirtmişti. Birbirlerine çok uyumlu olan iki ismin kısa bir süre önce yollarını ayırdığı biliniyor. Her sözü ayrı bir olay olan Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi ise...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.