Survivor Nisa Elendi Mi? Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Ogeday Hüngür Hüngür Ağladı! Neredeyse Canından Oluyordu; Hayranları Yasta…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Acun Ilıcalı ise son bölümde herhangi bir elemenin olmadığını duyurmuştu. Mert, Barış, Birsen ve Evrim’den oluşan eleme potası ise hayranlarını tedirgin etmişti. Bu durum ise bu hafta 8 kişilik bir eleme potasının olacağını göstermişti. Şimdi ise skandal olay resmen patlak verdi ve Nisa Bölükbaşı’nın yerler içerisinde kıvranır hali gözleri doldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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