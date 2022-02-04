Survivor Nisa Elendi Mi? Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Ogeday Hüngür Hüngür Ağladı! Neredeyse Canından Oluyordu; Hayranları Yasta…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa’nın elendiği gündeme bomba gibi düştü. Fragmanda yaşadığı kaza ise dengelerin değişmesine neden oldu. Adeta hüngür hüngür ağlayan sevgilisi Ogeday Girişken ise sevenlerini derinden üzdü. Neredeyse canından olan Nisa Bölükbaşı ise hayranlarını büyük bir yasa soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Acun Ilıcalı ise son bölümde herhangi bir elemenin olmadığını duyurmuştu. Mert, Barış, Birsen ve Evrim’den oluşan eleme potası ise hayranlarını tedirgin etmişti. Bu durum ise bu hafta 8 kişilik bir eleme potasının olacağını göstermişti. Şimdi ise skandal olay resmen patlak verdi ve Nisa Bölükbaşı’nın yerler içerisinde kıvranır hali gözleri doldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.