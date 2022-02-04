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04 Şub 2022 - 14:36

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Düşük Mü Yapıyor? Hikayenin Orijinali Yüreklerde Yanmayan Yer Bırakmadı! Meğer Olayların Akışında…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Nalan’ın düşük yaptığı gündeme boma gibi düşerken; dizinin orijinal hikayesi yüreklerde yanmayan yer bırakmadı. Olayların akışını takip eden Camdaki Kız diziisnde yaşanacak olanlar ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…