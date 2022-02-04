Camdaki Kız Dizisinde Nalan Düşük Mü Yapıyor? Hikayenin Orijinali Yüreklerde Yanmayan Yer Bırakmadı! Meğer Olayların Akışında…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Nalan’ın düşük yaptığı gündeme boma gibi düşerken; dizinin orijinal hikayesi yüreklerde yanmayan yer bırakmadı. Olayların akışını takip eden Camdaki Kız diziisnde yaşanacak olanlar ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan’ın eşi Sedat’ın evinde çıkan krizler Nalan’ı derinden sarsarken; seyir keyfide akılları başlardan almıştı. Şimdi ise Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın düşük yapacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.