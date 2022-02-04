- 04 Şub 2022 - 14:36 G: 04 Şub 2022 - 14:49

Camdaki Kız Dizisinde Nalan Düşük Mü Yapıyor? Hikayenin Orijinali Yüreklerde Yanmayan Yer Bırakmadı! Meğer Olayların Akışında…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Nalan’ın düşük yaptığı gündeme boma gibi düşerken; dizinin orijinal hikayesi yüreklerde yanmayan yer bırakmadı. Olayların akışını takip eden Camdaki Kız diziisnde yaşanacak olanlar ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan’ın eşi Sedat’ın evinde çıkan krizler Nalan’ı derinden sarsarken; seyir keyfide akılları başlardan almıştı. Şimdi ise Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın düşük yapacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Şub 2022 - 14:36 Ankara- Yaşam

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