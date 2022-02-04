- 04 Şub 2022 - 14:57 G: 04 Şub 2022 - 15:12

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Demir Yaman’lı Final! Dizinin Defteri Kapandı; Bittiği Açıklandı! Murat Ünalmış Yeniden Geliyor…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında başarılı dizinin Demir Yaman’la bir final yapacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizinin defteri kapanırken; bittiği de açıklandı. Murat Ünalmış’ın diziden ayrılmasıyla dizi felaket bir çöküşe başlamıştı. Şimdi ise ipler koptu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Diziden ayrılan başroller dizinin seyrini değiştirirken; en son ayrılan isim ise Murat Ünalmış olmuştu. Murat Ünalmış’ın vedası ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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04 Şub 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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