Bir Zamanlar Çukurova'nın Hazin Sonu Yazıldı! Dizinin Defteri Kapandı, Demir Yaman’lı Finale Hazır Olun! Murat Ünalmış Yeniden Geliyor…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında başarılı dizinin Demir Yaman’la bir final yapacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizinin defteri kapanırken; bittiği de açıklandı. Murat Ünalmış’ın diziden ayrılmasıyla dizi felaket bir çöküşe başlamıştı. Şimdi ise ipler koptu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Diziden ayrılan başroller dizinin seyrini değiştirirken; en son ayrılan isim ise Murat Ünalmış olmuştu. Murat Ünalmış’ın vedası ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.