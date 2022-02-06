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06 Şub 2022 - 22:32

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hazin Sonu Yazıldı! Dizinin Defteri Kapandı, Demir Yaman’lı Finale Hazır Olun! Murat Ünalmış Yeniden Geliyor…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında başarılı dizinin Demir Yaman’la bir final yapacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizinin defteri kapanırken; bittiği de açıklandı. Murat Ünalmış’ın diziden ayrılmasıyla dizi felaket bir çöküşe başlamıştı. Şimdi ise ipler koptu. İşte merak edilen tüm detaylar…