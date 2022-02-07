Yalnız Kurt Dizisi EDHO’yu Hafızlardan Sildi Attı! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Bombayı Patlattı!! Oktay Kaynarca’nın Bile Dili Tutuldu!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalnız Kurt dizisi resmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini silip attı. Öyle bir sahne ortaya çıktı ki, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Oktay Kaynarca’nın bile ağzının açık dilinin tutuk olduğunu dile getirilen Yalnız Kurt, dengeleri değiştirdi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yalnız Kurt dizisinde yayınlana son bölüm ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han ve Kürşat Alnıaçık gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yalnız Kurt dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasıyla birlikte ekranlara gelmeye başladı. Siyasi olayları, Türkiye’de yaşanan depremleri ve birçok skandalı ekranlara getiren Yalnız Kurt dizisi daha ilk bölümüyle büyük bir beğeni toplamıştı. Dizide yayınlanan bir sahne ise dengeleri komple değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.