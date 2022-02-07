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07 Şub 2022 - 21:56

Yalnız Kurt Dizisi EDHO’yu Hafızlardan Sildi Attı! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Bombayı Patlattı!! Oktay Kaynarca’nın Bile Dili Tutuldu!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalnız Kurt dizisi resmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini silip attı. Öyle bir sahne ortaya çıktı ki, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Oktay Kaynarca’nın bile ağzının açık dilinin tutuk olduğunu dile getirilen Yalnız Kurt, dengeleri değiştirdi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yalnız Kurt dizisinde yayınlana son bölüm ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…