- 06 Şub 2022 - 12:28

Yalnız Kurt Dizisi EDHO’yu Hafızlardan Sildi Attı! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Seyircinin Favorisi Değişti! Oktay Kaynarca’nın Bile Dili Tutuldu!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalnız Kurt dizisi resmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini silip attı. Öyle bir sahne ortaya çıktı ki, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Oktay Kaynarca’nın bile ağzının açık dilinin tutuk olduğunu dile getirilen Yalnız Kurt, dengeleri değiştirdi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yalnız Kurt dizisinde yayınlana son bölüm ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han ve Kürşat Alnıaçık gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yalnız Kurt dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasıyla birlikte ekranlara gelmeye başladı. Siyasi olayları, Türkiye’de yaşanan depremleri ve birçok skandalı ekranlara getiren Yalnız Kurt dizisi daha ilk bölümüyle büyük bir beğeni toplamıştı. Dizide yayınlanan bir sahne ise dengeleri komple değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Şub 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Üzeri Çizildi, Kılıçlar Kınından Çıktı! Fahriye Evcen Krizi Tak Etti, Finali Yazılıyor… “Bu Kadarı da Pes” mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Üzeri Çizildi, Kılıçlar Kınından Çıktı! Fahriye Evcen Krizi Tak Etti, Finali Yazılıyor… “Bu Kadarı da Pes”
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 33. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Teşkilat 33. Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 33. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Teşkilat 33. Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Yargı Dizisi 19.Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 6 Şubat 2022 Yargı Dizisi 19.Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Ödül Oyunu Hangi Takım Kazandı, Sürgün Adasına Kim Gitti! İşte Detaylar mask
Survivor All-Star 2022 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor'da Ödül Oyunu Hangi Takım Kazandı, Sürgün Adasına Kim Gitti! İşte Detaylar
Aziz Dizisi 12. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Şubat 2022 Aziz Dizisi 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 12. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Şubat 2022 Aziz Dizisi 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum 8. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2022 Mahkum SON Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum 8. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 3 Şubat 2022 Mahkum SON Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 613. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2022 Arka Sokaklar 613. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 613. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2022 Arka Sokaklar 613. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 5 Şubat 2022 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 5 Şubat 2022 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kuruş Dizisinin Reytingleri Finale Götürüyor! Senarist ve Yapımcı Kararı Verdi! Resmen Dibe Battılar, Mor Kar Yağmazsa Final Yakın… mask
Üç Kuruş Dizisinin Reytingleri Finale Götürüyor! Senarist ve Yapımcı Kararı Verdi! Resmen Dibe Battılar, Mor Kar Yağmazsa Final Yakın…
EDHO İzleyicisi Mutluluktan Sarhoş Oldu! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor… mask
EDHO İzleyicisi Mutluluktan Sarhoş Oldu! Oktay Kaynarca Kararını Verdi, Açıklamasını Yaptı! Yeniden Geliyor; 2 Kat Fazla Çalışıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ruh hastası olan burçlar hangisidir? İşte Rahatsızlığı Tehlike Boyutunda Olan O Burçlar… mask
Ruh hastası olan burçlar hangisidir? İşte Rahatsızlığı Tehlike Boyutunda Olan O Burçlar…
Yalnız Kurt Dizisi Nerede Çekiliyor? Yalnız Kurt Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? İşte Yalnız Kurt Oyuncuları ve Karakterleri mask
Yalnız Kurt Dizisi Nerede Çekiliyor? Yalnız Kurt Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? İşte Yalnız Kurt Oyuncuları ve Karakterleri
Geceleri Sürekli Ağlayan Burçlar Hangileridir? En çok ağlayan o burçlar? mask
Geceleri Sürekli Ağlayan Burçlar Hangileridir? En çok ağlayan o burçlar?
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Ne Kadar Kazanıyor? Kazançlara Öyle Bir Dolar Zammı Güncellemesi Yaptılar ki; Gören - Duyan “Yok Artık” Diyor! İşte Rekor Fiyat… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Ne Kadar Kazanıyor? Kazançlara Öyle Bir Dolar Zammı Güncellemesi Yaptılar ki; Gören - Duyan “Yok Artık” Diyor! İşte Rekor Fiyat…
Survivor Aycan Instagram’da Yeni Birine Dönüştü! Adaya Bir Hafta Dayanamamıştı, Sosyal Medyada Zorladı! “Yapma Aycan...!” mask
Survivor Aycan Instagram’da Yeni Birine Dönüştü! Adaya Bir Hafta Dayanamamıştı, Sosyal Medyada Zorladı! “Yapma Aycan...!”
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Şubat 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Şubat 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status