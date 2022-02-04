- 04 Şub 2022 - 15:36 G: 04 Şub 2022 - 16:12

Yalnız Kurt Dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı Sildi Attı! Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki, 8,9 Şiddetinde Deprem! Oktay Kaynarca’nın Bile Dili Tutuldu!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalnız Kurt dizisi resmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini silip attı. Öyle bir sahne ortaya çıktı ki, 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Oktay Kaynarca’nın bile ağzının açık dilinin tutuk olduğunu dile getirilen Yalnız Kurt, dengeleri değiştirdi. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Yalnız Kurt dizisinde yayınlana son bölüm ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han ve Kürşat Alnıaçık gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yalnız Kurt dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasıyla birlikte ekranlara gelmeye başladı. Siyasi olayları, Türkiye’de yaşanan depremleri ve birçok skandalı ekranlara getiren Yalnız Kurt dizisi daha ilk bölümüyle büyük bir beğeni toplamıştı. Dizide yayınlanan bir sahne ise dengeleri komple değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Şub 2022 - 15:36 Ankara- Yaşam

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