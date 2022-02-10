- 10 Şub 2022 - 22:38

Kardeşlerim Dizisinde Asiye'nin Finali Sahnesi Şok Etti! Ölümü Seyirciye Öyle Bir Gösterdiler Ki… Kadir’in Vedasından Sonra “Resmen Veda”...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Asiye’nin ayrıldığı resmen görüldü. Seyirciye Asiye’nin ölümü öyle bir gösterildi ki, seyircinin yüreği paramparça oldu. Birçok kişi dizinin yeni bölümünün resmen final olarak yorumlayan seyirci, Kadir’in vedasından sonra çok ağır bir bölümün ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşanırken; ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise kıyametim koptuğu resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

10 Şub 2022 - 22:38 Ankara- Yaşam

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