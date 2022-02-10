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10 Şub 2022 - 22:38

Kardeşlerim Dizisinde Asiye'nin Finali Sahnesi Şok Etti! Ölümü Seyirciye Öyle Bir Gösterdiler Ki… Kadir’in Vedasından Sonra “Resmen Veda”...

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Asiye’nin ayrıldığı resmen görüldü. Seyirciye Asiye’nin ölümü öyle bir gösterildi ki, seyircinin yüreği paramparça oldu. Birçok kişi dizinin yeni bölümünün resmen final olarak yorumlayan seyirci, Kadir’in vedasından sonra çok ağır bir bölümün ekranlara geleceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…