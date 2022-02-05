Survivor Dokunulmazlık Oyunu İfşa Oldu! Kötü Haber Adaya Tez Ulaştı! Acun Ilıcalı Çekimi Defalarca Kez Tekrarladı! Gece Saat 4’te Bitti!
Tv8 ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyunu ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın çekimleri tekrar tekrar çektiği bilinirken; gece saat 4’e kadar yarışmacıların bu oyunu oynadığı gündeme bomba gibi düştü. Ada resmen karışırken; oyunu kazanan takım ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Yarışmanın yeni bölümüne ait fragmanda yayınlandı. Fragmanda ise dengelerin değiştiği; kavgaların arka arkaya olduğu görüldü. Sema ve Nagihan, Berna ile kavga ederken; Sercan ve Nisa’nın kavgası da gözlerden kaçmadı. Dengeleri değiştiren bu sahnelerin ardından yarışmanın oyun kazanan takımı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.