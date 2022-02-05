- 05 Şub 2022 - 00:18

Survivor Dokunulmazlık Oyunu İfşa Oldu! Kötü Haber Adaya Tez Ulaştı! Acun Ilıcalı Çekimi Defalarca Kez Tekrarladı! Gece Saat 4’te Bitti!

Tv8 ekranlarını en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dokunulmazlık oyunu ifşa edildi. Acun Ilıcalı’nın çekimleri tekrar tekrar çektiği bilinirken; gece saat 4’e kadar yarışmacıların bu oyunu oynadığı gündeme bomba gibi düştü. Ada resmen karışırken; oyunu kazanan takım ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Yarışmanın yeni bölümüne ait fragmanda yayınlandı. Fragmanda ise dengelerin değiştiği; kavgaların arka arkaya olduğu görüldü. Sema ve Nagihan, Berna ile kavga ederken; Sercan ve Nisa’nın kavgası da gözlerden kaçmadı. Dengeleri değiştiren bu sahnelerin ardından yarışmanın oyun kazanan takımı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Şub 2022 - 00:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Damla Colbay Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Doktor Sevgilisi Ali Osman Çiçek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Damla Colbay Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Doktor Sevgilisi Ali Osman Çiçek İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Yalnız Kurt'un Yapımcısı Osman Sınav Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihan Ünal İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Yalnız Kurt'un Yapımcısı Osman Sınav Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Cihan Ünal İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Gönül Dağı Dizisinden Kalpleri Sızım Sızım Sızlatan Olay! Münir Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması An Meselesi... mask
Gönül Dağı Dizisinden Kalpleri Sızım Sızım Sızlatan Olay! Münir Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması An Meselesi...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Sonu Yazıldı! Dizinin Defteri Kapandı, Demir Yaman’lı Finale Hazır Olun! Murat Ünalmış Yeniden Geliyor… mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Sonu Yazıldı! Dizinin Defteri Kapandı, Demir Yaman’lı Finale Hazır Olun! Murat Ünalmış Yeniden Geliyor…
Esra Erol Yayından Kaldırıldı Mı? RTÜK’ten Son Dakika Açıklaması Geldi! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki… mask
Esra Erol Yayından Kaldırıldı Mı? RTÜK’ten Son Dakika Açıklaması Geldi! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
Survivor’a Yedeklerden Turbo Turabi Geliyor! Acun Ilıcalı’yla Son Dakika Anlaşması! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor’a Yedeklerden Turbo Turabi Geliyor! Acun Ilıcalı’yla Son Dakika Anlaşması! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Volkan Şimdi Hapı Yuttu, Öyle Birisi Diziye Giriyor Ki… “Sonunda Be!” mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! Volkan Şimdi Hapı Yuttu, Öyle Birisi Diziye Giriyor Ki… “Sonunda Be!”
Survivor All Star’da Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! Adaya Kıyametin Kokusu Yayıldı, Öyle Şeyler Denildi Ki… “Herkes Ayvayı Yedi!” mask
Survivor All Star’da Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! Adaya Kıyametin Kokusu Yayıldı, Öyle Şeyler Denildi Ki… “Herkes Ayvayı Yedi!”
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Düşük Mü Yapıyor? Hikayenin Orijinali Kalplerde Yanmayan Yer Bırakmadı! Tüm Detay Ortaya Çıktı… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Düşük Mü Yapıyor? Hikayenin Orijinali Kalplerde Yanmayan Yer Bırakmadı! Tüm Detay Ortaya Çıktı…
Survivor Nisa Elendi Mi? Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Ogeday Hüngür Hüngür Ağladı! Neredeyse Canından Oluyordu; Hayranları Yasta… mask
Survivor Nisa Elendi Mi? Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Ogeday Hüngür Hüngür Ağladı! Neredeyse Canından Oluyordu; Hayranları Yasta…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 5 Şubat 2022 Cumartesi Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 5 Şubat 2022 Cumartesi Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Şubat 2022 Cumartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Şubat 2022 Cumartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sahte Rakı Nasıl Anlaşılır 2022? İçkinin Orijinal Olduğu Nasıl Anlaşılır? Etil Ve Metil Alkol Nasıl Ayırt Edilir? mask
Sahte Rakı Nasıl Anlaşılır 2022? İçkinin Orijinal Olduğu Nasıl Anlaşılır? Etil Ve Metil Alkol Nasıl Ayırt Edilir?
Sabahları aç karnına limonlu su içmek ne işe yarar? Her gün limonlu su içersem ne olur? 1 ay boyunca limonlu su içersek ne olur? mask
Sabahları aç karnına limonlu su içmek ne işe yarar? Her gün limonlu su içersem ne olur? 1 ay boyunca limonlu su içersek ne olur?
Doğuştan Oyuncu Gibi Rol Yapan Burçlar? İşte Zor Çözülen O Burçlar mask
Doğuştan Oyuncu Gibi Rol Yapan Burçlar? İşte Zor Çözülen O Burçlar
Yalnız Kurt'un Altay'ı Kim? Hasan Denizyaran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Yalnız Kurt'un Altay'ı Kim? Hasan Denizyaran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status