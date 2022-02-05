Survivor Dokunulmazlık Oyunu İfşa Oldu! Kötü Haber Adaya Tez Ulaştı! Acun Ilıcalı Çekimi Defalarca Kez Tekrarladı! Gece Saat 4’te Bitti!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Yarışmanın yeni bölümüne ait fragmanda yayınlandı. Fragmanda ise dengelerin değiştiği; kavgaların arka arkaya olduğu görüldü. Sema ve Nagihan, Berna ile kavga ederken; Sercan ve Nisa’nın kavgası da gözlerden kaçmadı. Dengeleri değiştiren bu sahnelerin ardından yarışmanın oyun kazanan takımı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!