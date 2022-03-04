- 04 Mar 2022 - 21:45

Survivor Birleşme Kadrosuna Turabi Süprizi! Turabi Günlerdir Telefonun Başında Bekliyordu! Acun Ilıcalı Elini Uzattı... “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a iddialara göre Turbo Turabi resmen geliyor! Acun Ilıcalı’yla son dakika anlaşması yapılırken; öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, görenler şok oldu! Binlerce kişiye “Yok artık” dedirten bu durum ise dengeleri değiştirdi! İşte Survivor All Star yarışmasındaki skandal değişiklik…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Perşembe ve bugün akşamı ekranlara gelen son bölümde birleşme elemeleri yapılmaktadır. Bir kez daha akıllarda büyük bir şok yaratan Turbo Turabi iddiası ise dengeleri değiştirdi. 

Turbo Turabi, sosyal medya hesabından; “Şampiyonlara laf söylemeyin! Kesin finalistler! Boş yere ağzınızı da yormayın, kendinizi de üzmeyin cahil eğitimsizler yüzünden. Biraz performansları düşüyor diye şampiyonlara laf etmeyin hemen! Her zaman insan iyi gününde olmayabilir. Hepsi de NET finalist!” paylaşımında bulunmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmacısı Turbo Turabi, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Mar 2022 - 21:45 Ankara- Yaşam

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