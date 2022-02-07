Survivor’a Yedeklerden Her an Turabi Süprizi Gelebilir! Turabi Telefonun Başında Bekliyor! Acun Ilıcalı Elini Uzatabilir... “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümde ise Aycan Yanaç’ın çekilmesi elemenin bir hafta sonraya alınmasına neden olmuştu. Bir kez daha akıllarda büyük bir şok yaratan Turbo Turabi iddiası ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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