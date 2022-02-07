- 07 Şub 2022 - 21:43 G: 07 Şub 2022 - 21:46

Survivor’a Yedeklerden Her an Turabi Süprizi Gelebilir! Turabi Telefonun Başında Bekliyor! Acun Ilıcalı Elini Uzatabilir... “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a iddialara göre Turbo Turabi resmen geliyor! Acun Ilıcalı’yla son dakika anlaşması yapılırken; öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, görenler şok oldu! Binlerce kişiye “Yok artık” dedirten bu durum ise dengeleri değiştirdi! İşte Survivor All Star yarışmasındaki skandal değişiklik…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümde ise Aycan Yanaç’ın çekilmesi elemenin bir hafta sonraya alınmasına neden olmuştu. Bir kez daha akıllarda büyük bir şok yaratan Turbo Turabi iddiası ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Şub 2022 - 21:43 Ankara- Yaşam

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