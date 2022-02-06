Esra Erol'a RTÜK’ten Ceza Üstüne Ceza! Son Dakika Açıklaması Herkesi Tedirgin Etti! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının yayından kaldırıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. RTÜK’ten gelen son dakika açıklaması ATV’nin büyük bir sıkıntıya girmesine neden oldu. İşte milyonların ağzını açık bırakan o detay…
Sevilerek takip edilen Esra Erol’da programında 18 yaşındaki Elif’in ailesi kızını aramak adına katılmıştı. Esra Erol ve ekibi ise 18 yaşındaki kızı ise 40 yaşındaki adamın yanında bulmuştu. Bu duruma çok sinirlenen Esra Erol ise tepkisini göstermek adına şok bir açıklama yapmıştı. Şimdi ise Esra Erol’a RTÜK’ten darbe geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.