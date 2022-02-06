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06 Şub 2022 - 22:14

Esra Erol'a RTÜK’ten Ceza Üstüne Ceza! Son Dakika Açıklaması Herkesi Tedirgin Etti! ATV Büyük Sıkıntıya Girecek; Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının yayından kaldırıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. RTÜK’ten gelen son dakika açıklaması ATV’nin büyük bir sıkıntıya girmesine neden oldu. İşte milyonların ağzını açık bırakan o detay…