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04 Şub 2022 - 18:57

Masterchef Hasan Biltekin’in Hayatı Mehmet Şefin Ellerinde! Anlaşmalar İmzalandı; Şampiyon Olamadı Ama… “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in hayatı Mehmet Şefin ellerine bağlı kaldı! Anlaşmaları imzalayan Hasan Biltekin şampiyon olamadı ama paraya para demeyeceği ortaya çıktı! Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu! Gündeme bomba gibi düşen Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekin, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…