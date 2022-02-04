Masterchef Hasan Biltekin’in Hayatı Mehmet Şefin Ellerinde! Anlaşmalar İmzalandı; Şampiyon Olamadı Ama… “Bu Kadarı da Pes”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’in hayatı Mehmet Şefin ellerine bağlı kaldı! Anlaşmaları imzalayan Hasan Biltekin şampiyon olamadı ama paraya para demeyeceği ortaya çıktı! Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu! Gündeme bomba gibi düşen Masterchef yarışmacısı Hasan Biltekin, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Hasan Biltekin, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. Eren Kaşıkçı ile finalde tabaklarını yarıştıran Hasan Biltekin, dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmadan ikinci olarak ayrılan isim gönüllerde şampiyon olurken; Mehmet Şef ise Hasan Biltekin’in içindeki ışığı fark etti ve teklifte bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.