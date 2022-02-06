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06 Şub 2022 - 18:14

Survivor Barış Murat Yağcı Adada Bunu Görürse Delirir! Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Kimse İnanamadı! Bu Tatlılık....

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve gönüllerde taht kuran Survivor Nisa Bölükbaşı’nın hiç görülmemiş şok fotoğrafı ortaya çıktı! Sık sık güzelliğinden dolayı estetik ve botoks iddialarıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı’nın yerinden bir adım bile kımıldamadığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…