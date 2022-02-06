Survivor Barış Murat Yağcı Adada Bunu Görürse Delirir! Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki; Kimse İnanamadı! Bu Tatlılık....
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve gönüllerde taht kuran Survivor Nisa Bölükbaşı’nın hiç görülmemiş şok fotoğrafı ortaya çıktı! Sık sık güzelliğinden dolayı estetik ve botoks iddialarıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı’nın yerinden bir adım bile kımıldamadığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında sık sık gündeme gelen Nisa Bölükbaşı, performansıyla adını duyurmuştu. Survivor yarışmasının 2020 döneminde 8 olarak ayrılan Nisa Bölükbaşı, şimdi yeniden hem eski sevgilileriyle, hem de yeni sevgilisiyle fırtınalar estiriyordu. Şimdi ise ortaya çıkan görseli dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.