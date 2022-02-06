Demet Özdemir Delirdi, Resmen Yürekleri Hoplattı! Oğuzhan Koç Barışıp Barışacağına Bin Pişman... Bunlar Nasıl Pozlar?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den yürekleri hoplatan şok pozlar geldi. Minicik elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, çorabıyla alev alev yaktı. Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu paylaşımına “Ayrılık yaradı Demet” yorumunda bulundu! İşte Demet Özdemir’den gelen o paylaşım…
En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir’den Zeynep karakteriyle nefesleri kesmişti. Sevilerek takip edilen Demet Özdemir’in yeni dizisi yakın zamanda sevenleriyle buluşacaktı. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Demet Özdemir’den şimdi ise öyle bir paylaşım geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.