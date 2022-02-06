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06 Şub 2022 - 17:55

Demet Özdemir Delirdi, Resmen Yürekleri Hoplattı! Oğuzhan Koç Barışıp Barışacağına Bin Pişman... Bunlar Nasıl Pozlar?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den yürekleri hoplatan şok pozlar geldi. Minicik elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, çorabıyla alev alev yaktı. Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu paylaşımına “Ayrılık yaradı Demet” yorumunda bulundu! İşte Demet Özdemir’den gelen o paylaşım…