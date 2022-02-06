- 06 Şub 2022 - 17:55 G: 06 Şub 2022 - 19:01

Demet Özdemir Delirdi, Resmen Yürekleri Hoplattı! Oğuzhan Koç Barışıp Barışacağına Bin Pişman... Bunlar Nasıl Pozlar?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den yürekleri hoplatan şok pozlar geldi. Minicik elbisesiyle bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir, çorabıyla alev alev yaktı. Birçok kişi ise Demet Özdemir’in bu paylaşımına “Ayrılık yaradı Demet” yorumunda bulundu! İşte Demet Özdemir’den gelen o paylaşım…

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alan Demet Özdemir’den Zeynep karakteriyle nefesleri kesmişti. Sevilerek takip edilen Demet Özdemir’in yeni dizisi yakın zamanda sevenleriyle buluşacaktı. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Demet Özdemir’den şimdi ise öyle bir paylaşım geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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