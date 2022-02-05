ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 5 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta boyunca etkisini hissettiren su kesintileri, Ankara’da hafta sonu da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama gerçekleştirmiş olan ASKİ, başkentlilerin cevap aradığı sorulara yanıt vermiş bulunuyor. Peki, ASKİ 5 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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