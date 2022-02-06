6 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 6 Şubat 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yaşanacak olan elektrik kesintilerine karşı başkentliler ile bilgi paylaşımı içerisinde olan EDAŞ, bugün de Ankara’da kesilen elektriklerin ne zaman geri geleceğini de duyurmuş bulunuyor. Peki, 6 Şubat 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Şubat Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara PLANLI Elektrik Kesintisi!

06.02.2022 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEBÜKLER, DERECAMİ, MERKEZ, AHMET SOFUOĞLU, ÖMERAĞA, ULU, KULAKSIZOĞLU, ÇENGELLİ, CAMUŞOĞLU, KADIOĞLU, YENİ, HIZARCIOĞLU, GÜVENDİK, SERDAROĞLU, HAYDAR DEMİRCİ, BEBÜKLER ÇINAR, MENEVİŞ, ŞAHABETTİN, ÖREN, KÖHÜNLER, SEFEROĞLU, MARAZOĞLU, İNEBEY, AZGIN, YİRMİBEŞOĞLU, KARABACAK, ALAOĞLU

Bakım Çalışması

08.02.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Bakım Çalışması

09.02.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERDEM, ÇOLAK, TEVEKKÜLLER, DEDE EFENDİ, TEPEALTI, KISA, ŞEHİT COŞKUN, ŞEHİT GÜLERSİN, ŞEHİT GÜLER, ŞEHİT KUŞDEMİR



Bakım Çalışması

08.02.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3346, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, 4860

6 Şubat 2022 Ankara ÇANKAYA Elektrik Kesintisi!

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SEYRANBAĞLARI, İNCESU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKBAHAR, 615 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAĞLIK, A.ADNAN SAYGUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, 1345 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, ŞEMSETTİN GÜNALTAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, GÜZELKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BALGAT, 1408 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, GÜZELKENT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 12:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR, 1345 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CEBECİ, TIP FAKÜLTESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AŞIKPAŞA, ZİYA ORALAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.02.2022 01:04 'da verilmesi planlanmaktadır.



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