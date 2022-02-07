7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara7 Şubat 2022 Pazartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yaşanacak olan elektrik kesintilerine karşı başkentliler ile bilgi paylaşımı içerisinde olan EDAŞ, bugün de Ankara’da kesilen elektriklerin ne zaman geri geleceğini de duyurmuş bulunuyor. Peki, 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Şubat Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara PLANLI Elektrik Kesintisi!

06.02.2022 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEBÜKLER, DERECAMİ, MERKEZ, AHMET SOFUOĞLU, ÖMERAĞA, ULU, KULAKSIZOĞLU, ÇENGELLİ, CAMUŞOĞLU, KADIOĞLU, YENİ, HIZARCIOĞLU, GÜVENDİK, SERDAROĞLU, HAYDAR DEMİRCİ, BEBÜKLER ÇINAR, MENEVİŞ, ŞAHABETTİN, ÖREN, KÖHÜNLER, SEFEROĞLU, MARAZOĞLU, İNEBEY, AZGIN, YİRMİBEŞOĞLU, KARABACAK, ALAOĞLU

Bakım Çalışması

08.02.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Bakım Çalışması

09.02.2022 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERDEM, ÇOLAK, TEVEKKÜLLER, DEDE EFENDİ, TEPEALTI, KISA, ŞEHİT COŞKUN, ŞEHİT GÜLERSİN, ŞEHİT GÜLER, ŞEHİT KUŞDEMİR



Bakım Çalışması

08.02.2022 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3346, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, 4860

7 Şubat 2022 Ankara ÇANKAYA Elektrik Kesintisi!

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖVEÇLER, 1335 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 325 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NACİ ÇAKIR, 766 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, 1966 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İLKBAHAR, GALİP ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BİRLİK, 123 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara Yenimahalle Elektirik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUNUS EMRE, ÇATALKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEMETGÜL, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERHAT, 1297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUVAKÖY, 3708 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUVAKÖY, 3708 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCILAR, KARAHÖYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATI SİTESİ, 2333 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.



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