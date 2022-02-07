- 07 Şub 2022 - 09:41 G: 07 Şub 2022 - 09:42

7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara7 Şubat 2022 Pazartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ. 

Yaşanacak olan elektrik kesintilerine karşı başkentliler ile bilgi paylaşımı içerisinde olan EDAŞ, bugün de Ankara’da kesilen elektriklerin ne zaman geri geleceğini de duyurmuş bulunuyor. Peki, 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Şubat Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara PLANLI Elektrik Kesintisi!

06.02.2022 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEBÜKLER, DERECAMİ, MERKEZ, AHMET SOFUOĞLU, ÖMERAĞA, ULU, KULAKSIZOĞLU, ÇENGELLİ, CAMUŞOĞLU, KADIOĞLU, YENİ, HIZARCIOĞLU, GÜVENDİK, SERDAROĞLU, HAYDAR DEMİRCİ, BEBÜKLER ÇINAR, MENEVİŞ, ŞAHABETTİN, ÖREN, KÖHÜNLER, SEFEROĞLU, MARAZOĞLU, İNEBEY, AZGIN, YİRMİBEŞOĞLU, KARABACAK, ALAOĞLU

Bakım Çalışması
08.02.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Bakım Çalışması
09.02.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERDEM, ÇOLAK, TEVEKKÜLLER, DEDE EFENDİ, TEPEALTI, KISA, ŞEHİT COŞKUN, ŞEHİT GÜLERSİN, ŞEHİT GÜLER, ŞEHİT KUŞDEMİR


Bakım Çalışması
08.02.2022 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3346, YEŞİL BARIŞ SİTESİ, ALACAATLI, 4860

7 Şubat 2022 Ankara ÇANKAYA Elektrik Kesintisi!

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÖVEÇLER, 1335 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KIRKKONAKLAR, 325 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 10:31 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NACİ ÇAKIR, 766 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, 1966 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 07.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLKBAHAR, GALİP ERDEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, 46 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BİRLİK, 123 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara Yenimahalle Elektirik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUNUS EMRE, ÇATALKAYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DEMETGÜL, ŞEHİT HÜSEYİN AÇIKBAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
VARLIK, AKŞEMSETTİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, 3708 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUVAKÖY, 3708 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AVCILAR, KARAHÖYÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BATI SİTESİ, 2333 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.


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07 Şub 2022 - 09:41 - Yaşam

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