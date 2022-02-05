- 05 Şub 2022 - 21:48

Survivor Evrim Keklik’in Büyük Aşkı İfşa Oldu! O İsim Aleyna Kalaycıoğlu’yla Anılıyordu; Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Sizi Şaşırtacak...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik’in sevgilisi şok etti. Bir dönem Survivor 2021 yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan ismin, Evrim Keklik’le samimi halleri şok etti. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu, Panorama’nın önemli isimlerinden biri olan ismin hayranlarının ağzı ise resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında hem açıklamalarıyla hem de tavırlarıyla ağızları açık bırakan Evrim Keklik, eleme potasındaki isimlerden birisi oluyor. Her geçen gün daha çok merakı artan Survivor’da aşk skandalları da tek tek payladı. Şimdi de Evrim Keklik’in sevgilisi öyle bir şekilde ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Şub 2022 - 21:48 Ankara- Yaşam

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