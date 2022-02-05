Survivor Evrim Keklik’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aleyna Kalaycıoğlu’yla Anılıyordu; İfşaları Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Doludizgin…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında hem açıklamalarıyla hem de tavırlarıyla ağızları açık bırakan Evrim Keklik, eleme potasındaki isimlerden birisi oluyor. Her geçen gün daha çok merakı artan Survivor’da aşk skandalları da tek tek payladı. Şimdi de Evrim Keklik’in sevgilisi öyle bir şekilde ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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