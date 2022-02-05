Survivor Evrim Keklik’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aleyna Kalaycıoğlu’yla Anılıyordu; İfşaları Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Doludizgin…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik’in sevgilisi şok etti. Bir dönem Survivor 2021 yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan ismin, Evrim Keklik’le samimi halleri şok etti. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu, Panorama’nın önemli isimlerinden biri olan ismin hayranlarının ağzı ise resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında hem açıklamalarıyla hem de tavırlarıyla ağızları açık bırakan Evrim Keklik, eleme potasındaki isimlerden birisi oluyor. Her geçen gün daha çok merakı artan Survivor’da aşk skandalları da tek tek payladı. Şimdi de Evrim Keklik’in sevgilisi öyle bir şekilde ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.