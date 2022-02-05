Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor Mu? Dilara Başaran’dan Evlilik Açıklaması Geldi; Sosyal Medya İnledi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran ve Sergen Özen sık sık aşk dedikodularına karışıyordu. Yarışmadan sonra halen yakınlıklarını koruyan ikilinin evleneceğine dair iddialar gündeme atılmıştı. Şimdi ise Dilara Başaran’dan olay yaratacak evlilik açıklaması geldi. İşte Dilara Başaran’dan sosyal medyayı sallayan açıklama!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında sık sık uyumlarından ve yakın oluşlarından dolayı Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk iddialarına karışıyordu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Dilara Başaran ise evlilik iddialarına öyle bir yanıt verdi ki, ortalık resmen inledi. İşte milyonları şok içerisinde bırakan skandal cevap!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.