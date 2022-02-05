Masterchef Dilara ve Sergen Özen Evleniyor Mu? Dilara Başaran’dan Evlilik Açıklaması Geldi; Sosyal Medya İnledi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında sık sık uyumlarından ve yakın oluşlarından dolayı Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk iddialarına karışıyordu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Dilara Başaran ise evlilik iddialarına öyle bir yanıt verdi ki, ortalık resmen inledi. İşte milyonları şok içerisinde bırakan skandal cevap!

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