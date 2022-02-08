- 08 Şub 2022 - 00:07

Sadakatsiz Dizisinde Seyircinin Aklı İle Oynandı! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz için kanaldan karar çıktı. Volkan ve Asya’nın diziden çıkacağı gündeme bomba gibi düşerken; final bölümü de kesinleşti. Ortalığı yıkan bu durum hakkında ise ilk açıklama resmen geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin her bölümü Çarşamba akşamlarını sallıyordu. Çarşamba akşamı son bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde ise ipler inceldiği yerden kopmuştu. Ali’nin söylediği yalan Aras ve Asya’nın kopmasına neden olurken; seyircilerde şok olmuştu! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor?

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08 Şub 2022 - 00:07 Ankara- Yaşam

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