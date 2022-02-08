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08 Şub 2022 - 00:07

Sadakatsiz Dizisinde Seyircinin Aklı İle Oynandı! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz için kanaldan karar çıktı. Volkan ve Asya’nın diziden çıkacağı gündeme bomba gibi düşerken; final bölümü de kesinleşti. Ortalığı yıkan bu durum hakkında ise ilk açıklama resmen geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…