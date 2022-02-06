Sadakatsiz Dizisine Kanal D'den Yıkan Son Karar! Volkan’da Asya’da Diziden Yok Oluyor! Final Bölümü Yazıldı; Ortalık Yıkıldı! İlk Açıklama Şok Etti...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz için kanaldan karar çıktı. Volkan ve Asya’nın diziden çıkacağı gündeme bomba gibi düşerken; final bölümü de kesinleşti. Ortalığı yıkan bu durum hakkında ise ilk açıklama resmen geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin her bölümü Çarşamba akşamlarını sallıyordu. Çarşamba akşamı son bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde ise ipler inceldiği yerden kopmuştu. Ali’nin söylediği yalan Aras ve Asya’nın kopmasına neden olurken; seyircilerde şok olmuştu! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.