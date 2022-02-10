Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Duyanları Şok Etti! Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok...!” Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Engin resmen ayrıldı! Ayrılığın sebebi kriz çıkarırken; Rıza Baba’yla olan birbirine giren Engin’in son durumu ise şok etti. Birçok kişi ise bu duruma tepki göstererek “Karnımız tok senarist” yorumlarında bulundu. Peki, Arka Sokaklar dizisinden Rıza Baba gerçekten ayrılıyor mu?
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Engin Balkan, hain bir saldırıya kurban gitmişti. Oğluyla birlikte babasının ve annesinin mezarına giden Engin’in arkasından gelen kurşun ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.