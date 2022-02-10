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10 Şub 2022 - 20:39

Arka Sokaklar Dizisinden Engin Ayrıldı! Ayrılık Sebebi Duyanları Şok Etti! Rıza Baba’yla Birbirine Girecekti… “Karnımız Tok...!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Engin resmen ayrıldı! Ayrılığın sebebi kriz çıkarırken; Rıza Baba’yla olan birbirine giren Engin’in son durumu ise şok etti. Birçok kişi ise bu duruma tepki göstererek “Karnımız tok senarist” yorumlarında bulundu. Peki, Arka Sokaklar dizisinden Rıza Baba gerçekten ayrılıyor mu?