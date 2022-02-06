Deli Gibi Özleyen Burç Hangisidir? İşte Vedalara Pek Alışık Olmayan O Burçlar...
Her burcun insanı ayrılıkları veya mesafeleri kaldıramıyor. Bazı burcun insanları, söz konusu ayrılık ve mesafeler olduğunda adeta karalar bağlıyor. Sizde gidenin arkasından çabuk dönmesi için su döken burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı ayrılıkları veya mesafeleri kaldıramıyor. Bazı burcun insanları, söz konusu ayrılık ve mesafeler olduğunda adeta karalar bağlıyor. Evet, bu listede yer alan o burçlar, her gidenin ardından geri dönsün diye su dökmeden yapamıyor! Peki, gidenin ardından su döken burç hangisidir? İşte çok özleyen o burçlar...
06 Şub 2022 - 22:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.