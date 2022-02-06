- 06 Şub 2022 - 22:07 G: 06 Şub 2022 - 22:08

Deli Gibi Özleyen Burç Hangisidir? İşte Vedalara Pek Alışık Olmayan O Burçlar...

Her burcun insanı ayrılıkları veya mesafeleri kaldıramıyor. Bazı burcun insanları, söz konusu ayrılık ve mesafeler olduğunda adeta karalar bağlıyor. Sizde gidenin arkasından çabuk dönmesi için su döken burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı ayrılıkları veya mesafeleri kaldıramıyor. Bazı burcun insanları, söz konusu ayrılık ve mesafeler olduğunda adeta karalar bağlıyor. Evet, bu listede yer alan o burçlar, her gidenin ardından geri dönsün diye su dökmeden yapamıyor! Peki, gidenin ardından su döken burç hangisidir? İşte çok özleyen o burçlar...

06 Şub 2022 - 22:07 - Burç Haberleri

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