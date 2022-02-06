Deli Gibi Özleyen Burç Hangisidir? İşte Vedalara Pek Alışık Olmayan O Burçlar...

Her burcun insanı ayrılıkları veya mesafeleri kaldıramıyor. Bazı burcun insanları, söz konusu ayrılık ve mesafeler olduğunda adeta karalar bağlıyor. Evet, bu listede yer alan o burçlar, her gidenin ardından geri dönsün diye su dökmeden yapamıyor! Peki, gidenin ardından su döken burç hangisidir? İşte çok özleyen o burçlar...