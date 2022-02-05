Zodyak kuşağında yer alan her burç, başkalarının ne dediğini önemsemiyor. Ancak bu listede yer alan o üç burç, hayatını adeta el alem ne der diye yaşıyor. Dedikodudan bilhassa korkan bu burçlar, kendi dedikoduları çıkmasın diye çevrelerine karşı da hep bir maske takıyor! Peki, el alem ne der korkusu yaşayan burçlar hangisidir? İşte dedikodudan korkan o burçlar...