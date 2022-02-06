Zodyak kuşağında yer alan her burç, başkalarının ne dediğini önemsemiyor. Ancak bu listede yer alan o üç burç, hayatını adeta el alem ne der diye yaşıyor. Dedikodudan bilhassa korkan bu burçlar, kendi dedikoduları çıkmasın diye çevrelerine karşı da hep bir maske takıyor! Peki, En Çok Dedikodusu Yapılan Burçlar Hangisidir? İşte O Ne Der, Bu Ne Der Korkusu Olan O Burçlar...