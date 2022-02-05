İki Yakası Bir Araya Gelmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Borçtan Kurtulamayan O Burçlar...
Bazı burcun insanları tüm geleceğini garanti altına almak için gece gündüz çalışırken; bazı burcun insanları çalıştıkları her kuruşu yemek için yaşıyor. Bu listede yer alan o burçlar, elbette kazandığını kazandığı an yediği için iki yakasını bir türlü bir araya getiremiyor. Sizde ne yaparsa yapsın iki yakasını bir araya getiremeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı burcun insanları tüm geleceğini garanti altına almak için gece gündüz çalışırken; bazı burcun insanları çalıştıkları her kuruşu yemek için yaşıyor. Bu listede yer alan o burçlar, elbette kazandığını kazandığı an yediği için iki yakasını bir türlü bir araya getiremiyor! Peki, iki yakası bir araya gelmeyen burçlar hangisidir? İşte borçtan kurtulamayan o burçlar...
05 Şub 2022 - 11:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.