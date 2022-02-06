Denizi Geçip, Çayda Boğulan Burçlar Hangisidir? İşte Rüzgarda Yıkılan O Burçlar...
Her burcun insanı için mükemmeliyetçi ya da detaycı demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burç, her zaman işlerini yüzeysel olarak yaptığı için çoğu zaman önemsiz engellere takılıp kalıyor. Sizde ırmağa geçse bu sefer çaya takılıp boğulan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı için mükemmeliyetçi ya da detaycı demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burç, her zaman işlerini yüzeysel olarak yaptığı için çoğu zaman önemsiz engellere takılıp kalıyor. Elbette bu burçlar için ırmağı geçip, çayda boğuluyor deyimini kullanmak çok da yerinde oluyor. Peki, ırmağı geçip, çayda boğulan burçlar hangisidir? İşte önemsiz engele takılıp düşen o burçlar...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
06 Şub 2022 - 11:23 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.