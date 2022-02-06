Denizi Geçip, Çayda Boğulan Burçlar Hangisidir? İşte Rüzgarda Yıkılan O Burçlar...

Her burcun insanı için mükemmeliyetçi ya da detaycı demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burç, her zaman işlerini yüzeysel olarak yaptığı için çoğu zaman önemsiz engellere takılıp kalıyor. Elbette bu burçlar için ırmağı geçip, çayda boğuluyor deyimini kullanmak çok da yerinde oluyor. Peki, ırmağı geçip, çayda boğulan burçlar hangisidir? İşte önemsiz engele takılıp düşen o burçlar...



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...