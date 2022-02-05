- 05 Şub 2022 - 11:36 G: 05 Şub 2022 - 11:39

Irmağı Geçip, Çayda Boğulan Burçlar Hangisidir? İşte Önemsiz Engele Takılıp Düşen O Burçlar...

Her burcun insanı için mükemmeliyetçi ya da detaycı demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burç, her zaman işlerini yüzeysel olarak yaptığı için çoğu zaman önemsiz engellere takılıp kalıyor. Sizde ırmağa geçse bu sefer çaya takılıp boğulan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı için mükemmeliyetçi ya da detaycı demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burç, her zaman işlerini yüzeysel olarak yaptığı için çoğu zaman önemsiz engellere takılıp kalıyor. Elbette bu burçlar için ırmağı geçip, çayda boğuluyor deyimini kullanmak çok da yerinde oluyor. Peki, ırmağı geçip, çayda boğulan burçlar hangisidir? İşte önemsiz engele takılıp düşen o burçlar...


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05 Şub 2022 - 11:36 - Burç Haberleri

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