Yalnızlık Gemisinden Hiç İnmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Zevksiz ve Mutsuz Olan O Burçlar…

Her burcun insanının hayattan çok zevk aldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu listede yer alan burçların bazıları depresifliğinden bazıları şüpheciliğinden bazıları ise kararsızlığından hayattan hiçbir zevk alamıyor. Öte yandan bu burçlar aynı zamanda kendilerini genellikle mutsuz ve yalnız hissediyor! Peki, kendini mutsuz ve yalnız hisseden burçlar hangisidir? İşte hayatta zevk alamayan o burçlar…



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