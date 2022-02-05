- 05 Şub 2022 - 11:42 G: 05 Şub 2022 - 11:46

Dert Ortağı Olmadan Rahatlayamayan Burçlar Hangisidir? İşte Kimle Dertleşebilirim Diyen O Burçlar…

Çok konuşmayı seven burçlar, söz konusu dertleşmek olduğunda da bir dakika bile susmuyor. Dertlerini anlatmak için soluğu hemen dert ortağım dediği kişinin yanında arayan bu burçlar, dertleşmeden bir türlü rahat edemiyor. Sizde dert ortağı olmadan rahatlayamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Çok konuşmayı seven burçlar, söz konusu dertleşmek olduğunda da bir dakika bile susmuyor. Dertlerini anlatmak için soluğu hemen dert ortağım dediği kişinin yanında arayan bu burçlar, dertleşmeden bir türlü rahat edemiyor! Peki, dert ortağı olmadan rahatlayamayan burçlar hangisidir? İşte kimle dertleşebilirim diyen o burçlar…


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05 Şub 2022 - 11:42 - Burç Haberleri

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