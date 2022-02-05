Dert Ortağı Olmadan Rahatlayamayan Burçlar Hangisidir? İşte Kimle Dertleşebilirim Diyen O Burçlar…
Çok konuşmayı seven burçlar, söz konusu dertleşmek olduğunda da bir dakika bile susmuyor. Dertlerini anlatmak için soluğu hemen dert ortağım dediği kişinin yanında arayan bu burçlar, dertleşmeden bir türlü rahat edemiyor. Sizde dert ortağı olmadan rahatlayamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Çok konuşmayı seven burçlar, söz konusu dertleşmek olduğunda da bir dakika bile susmuyor. Dertlerini anlatmak için soluğu hemen dert ortağım dediği kişinin yanında arayan bu burçlar, dertleşmeden bir türlü rahat edemiyor! Peki, dert ortağı olmadan rahatlayamayan burçlar hangisidir? İşte kimle dertleşebilirim diyen o burçlar…
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05 Şub 2022 - 11:42 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.