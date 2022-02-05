Parayı Bulunca Eşini Boşayan Burçlar Hangisidir? İşte Ne Oldum Delisi Olacak O Burçlar...
Para, her burcun insanı için aynı şeyi ifade etmiyor. Bazı burçlar, maddiyata hiçbir önem vermez iken, bazı burçlar, para için adeta yanıp tutuşuyor. Bu özelliklere sahip olan bazı burçlar ise parayı bulduğu gibi eşini boşayabiliyor. İşte size detaylar...
Para, her burcun insanı için aynı şeyi ifade etmiyor. Bazı burçlar, maddiyata hiçbir önem vermez iken, bazı burçlar, para için adeta yanıp tutuşuyor. Bu listede yer alan o üç burç ise, parayı bulunca adeta ne oldum delisi olabilme potansiyelini içerisinde hep taşıyor! Peki, parayı bulunca eşini boşayan burçlar hangisidir? İşte ne oldum delisi o burçlar...
05 Şub 2022 - 17:18 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.