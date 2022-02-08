Aşkı İçin Dünyayı Yakan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkı İçin Her şeyi Göze Alan O Burçlar...
Aşk her burcun insanını birazcık değiştirmesiyle bilinen bir duygu olarak öne çıkıyor. Ancak bu listede yer alan üç burç, aşık olunca bambaşka birine dönüşüyor. Öte yandan özellikle aşık oldukları için dünyayı yakacak kadar gözünü karartan bu burçların detayları haberimizde...
Aşk her burcun insanını birazcık değiştirmesiyle bilinen bir duygu olarak öne çıkıyor. Ancak bu listede yer alan üç burç, aşık olunca bambaşka birine dönüşüyor. Öte yandan özellikle aşık oldukları için dünyayı yakacak kadar gözünü karartan bu burçlar, hep aşkta yaptıkları fedakarlıklar ile öne çıkıyor! Peki, aşkı için dünyayı yakan burçlar hangisidir? İşte aşktan gözü kör olan burçlar...
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08 Şub 2022 - 00:09 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.