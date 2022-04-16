- 16 Nis 2022 - 05:49

Aşkı İçin Dünyayı Yakan Burçlar Hangisidir? İşte Gözü Kara O Burçlar...

Aşk her burcun insanını birazcık değiştirmesiyle bilinen bir duygu olarak öne çıkıyor. Ancak bu listede yer alan üç burç, aşık olunca bambaşka birine dönüşüyor. Öte yandan özellikle aşık oldukları için dünyayı yakacak kadar gözünü karartan bu burçların detayları haberimizde...

Aşk her burcun insanını birazcık değiştirmesiyle bilinen bir duygu olarak öne çıkıyor. Ancak bu listede yer alan üç burç, aşık olunca bambaşka birine dönüşüyor. Öte yandan özellikle aşık oldukları için dünyayı yakacak kadar gözünü karartan bu burçlar, hep aşkta yaptıkları fedakarlıklar ile öne çıkıyor! Peki, aşkı için dünyayı yakan burçlar hangisidir? İşte aşktan gözü kör olan burçlar...


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16 Nis 2022 - 05:49 - Burç Haberleri

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